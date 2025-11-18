DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.374 -1,5%Bitcoin80.610 +1,5%Euro1,1575 -0,1%Öl64,11 +0,1%Gold4.061 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX? TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
WW International im Fokus

WW International Aktie News: WW International am Nachmittag in Rot

18.11.25 16:08 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag in Rot

Die Aktie von WW International gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 24,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
20,60 EUR -2,60 EUR -11,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 24,00 USD. Die WW International-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,99 USD nach. Bei 24,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.138 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.11.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WW International ein Ergebnis je Aktie von -0,58 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 172,09 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 192,89 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte WW International am 03.03.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben

In eigener Sache

Übrigens: WW International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf WW International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WW International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu WW International Inc Registered shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung