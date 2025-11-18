WW International Aktie News: WW International am Nachmittag in Rot
Die Aktie von WW International gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 24,00 USD.
Werte in diesem Artikel
Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 24,00 USD. Die WW International-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,99 USD nach. Bei 24,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.138 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 06.11.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WW International ein Ergebnis je Aktie von -0,58 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 172,09 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 192,89 Mio. USD umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte WW International am 03.03.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,02 USD fest.
