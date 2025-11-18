DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.541 -0,7%Bitcoin80.376 +1,2%Euro1,1583 -0,1%Öl65,01 +1,5%Gold4.070 +0,6%
Kurs der WW International

18.11.25 20:23 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Dienstagabend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 23,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
20,60 EUR -2,60 EUR -11,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die WW International-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 23,84 USD. Im Tief verlor die WW International-Aktie bis auf 23,45 USD. Bei 24,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.698 Stück gehandelt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.11.2025 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. WW International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 USD je Aktie gewesen. WW International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,09 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,89 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

WW International wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.03.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,02 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

