WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von WW International gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 24,26 USD.

Die WW International-Aktie musste um 15:45 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 24,26 USD. Im Tief verlor die WW International-Aktie bis auf 24,14 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 24,14 USD. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 1.955 Aktien.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 172,09 Mio. USD im Vergleich zu 192,89 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,02 USD je WW International-Aktie.

