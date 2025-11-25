DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.921 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,40 -1,5%Gold4.130 -0,2%
So bewegt sich WW International

WW International Aktie News: WW International zieht am Abend deutlich an

25.11.25 20:23 Uhr
WW International Aktie News: WW International zieht am Abend deutlich an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von WW International. Zuletzt wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,6 Prozent auf 26,15 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 19:56 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 7,6 Prozent auf 26,15 USD zu. Bei 26,31 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,14 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 25.080 WW International-Aktien den Besitzer.

WW International-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 172,09 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 192,89 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,02 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

