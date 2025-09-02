Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Mittwochvormittag

So bewegt sich Xiaomi

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 2,5 Prozent auf 6,01 EUR ab.

Um 09:15 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,5 Prozent auf 6,01 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 6,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,04 EUR. Bisher wurden heute 8.666 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,08 EUR am 07.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 65,48 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,62 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

