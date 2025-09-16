Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Vormittag freundlich

Xiaomi im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,2 Prozent auf 6,26 EUR.

Das Papier von Xiaomi konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,2 Prozent auf 6,26 EUR. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,23 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 113.114 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 15,38 Prozent niedriger. Am 18.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,22 EUR ab. Abschläge von 64,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 HKD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 125,13 Mrd. HKD im Vergleich zu 95,95 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

