Kursentwicklung im Fokus

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi büßt am Montagvormittag ein

17.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 4,61 EUR.

Um 09:16 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 4,61 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 4,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.180 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Gewinne von 60,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,27 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 41,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 24.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,61 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

