Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit roten Vorzeichen

17.11.25 16:08 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 4,64 EUR abwärts.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 4,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 4,61 EUR. Bei 4,65 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 26.997 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 59,44 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,27 EUR am 26.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 24.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,61 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

