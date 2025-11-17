Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Mittag ins Minus
Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,7 Prozent auf 4,67 EUR ab.
Um 11:57 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,67 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 4,61 EUR. Bei 4,65 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 15.333 Xiaomi-Aktien den Besitzer.
Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Bei 3,27 EUR fiel das Papier am 26.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 43,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.
Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,50 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 24.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,61 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
