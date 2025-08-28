Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi stabilisiert sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Xiaomi zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Xiaomi-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 5,89 EUR.

Mit einem Kurs von 5,89 EUR zeigte sich die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel um 09:21 Uhr kaum verändert. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 5,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 5,82 EUR. Bei 5,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 8.732 Aktien.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 25,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,73 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 HKD, nach 0,22 HKD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,62 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

