Xpeng Aktie News: Anleger greifen bei Xpeng am Abend zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Xpeng. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 20,73 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 20,73 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xpeng-Aktie bei 20,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,60 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 446.859 Xpeng-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 27,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 8,11 USD. Mit einem Kursverlust von 60,87 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 19.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,217 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.
