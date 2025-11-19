Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend im Bärenmodus

DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.462 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1523 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.072 +0,1%
So bewegt sich Xpeng

19.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Xpeng. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 6,5 Prozent auf 21,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
18,40 EUR -1,25 EUR -6,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xpeng-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 6,5 Prozent auf 21,15 USD. Das Tagestief markierte die Xpeng-Aktie bei 20,98 USD. Bei 21,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.607.458 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 28,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 33,51 Prozent wieder erreichen. Am 03.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,15 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 17.11.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 154,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Xpeng am 24.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Xpeng rechnen Experten am 24.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,013 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

