Xpeng Aktie News: Xpeng am Dienstagabend stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 21,62 USD zu.

Das Papier von Xpeng konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 21,62 USD. Die Xpeng-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,73 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,83 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.083.285 Xpeng-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Mit einem Zuwachs von 30,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.01.2025 bei 11,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Xpeng gewährte am 17.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xpeng in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 102,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,85 Mrd. USD im Vergleich zu 1,41 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Xpeng am 24.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,008 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Tesla-Verkäufe in China fallen auf 3-Jahrestief - Konkurrenzdruck und Förderkürzungen belasten die Aktie

Xpeng-Aktie mit Kursrutsch: Ausblick des Tesla-Konkurrenten sorgt für Ernüchterung

Xpeng-Aktie kräftig unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht