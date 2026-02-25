DAX25.179 ±0,0%Est506.186 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +1,8%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1799 -0,1%Öl70,14 -1,2%Gold5.183 +0,4%
Zahlen präsentiert

Snowflake-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn und Umsatz ziehen deutlicher an als erwartet

26.02.26 10:12 Uhr
Snowflake-Aktie dennoch tiefer: Zahlen überraschen Anleger an der NYSE positiv | finanzen.net

Snowflake hat seine Zahlen für das jüngste Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr veröffentlicht. Das sind die Ergebnisse.

Analysten erwarteten im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,272 US-Dollar für Snowflake. Tatsächlich erzielte das Unternehmen im Berichtsquartal 0,34 US-Dollar je Aktie, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von -0,990 US-Dollar je Anteilsschein verbucht worden war.

Der Umsatz von Snowflake stieg von 986,8 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,28 Milliarden US-Dollar im abgelaufenen Quartal. Analysten hatten zuvor einen Anstieg auf 1,26 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldete Snowflake einen Gewinn je Aktie von 1,38 US-Dollar. Erwartet hatten Experten 1,22 US-Dollar je Aktie, nach einem EPS von -3,860 US-Dollar im Vorjahr. Den Gesamtjahresumsatz schätzten Analysten auf 4,66 Milliarden US-Dollar, tatsächlich setzte das Unternehmen jedoch 4,68 Milliarden US-Dollar um - nach 3,63 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr zuvor.

Im vorbörslichen Handel an der NYSE bewegt sich die Snowflake-Aktie zeitweise 1,31 Prozent tiefer bei 167,56 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

