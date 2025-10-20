Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Zalando

Zalando im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 26,01 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 26,01 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 25,99 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,31 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 222.468 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 54,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,52 EUR am 06.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 15,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,80 EUR an.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

