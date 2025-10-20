DAX24.132 +1,3%Est505.652 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.281 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl61,00 -0,6%Gold4.258 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Zalando im Fokus

Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Zalando

20.10.25 12:04 Uhr
Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Zalando

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 26,01 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,05 EUR -0,28 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 26,01 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 25,99 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,31 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 222.468 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 54,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,52 EUR am 06.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 15,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,80 EUR an.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Analyse: Zalando-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor einem Jahr bedeutet

Investment-Tipp Zalando-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen