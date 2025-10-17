DAX23.856 -1,7%Est505.608 -0,8%MSCI World4.273 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.461 -0,5%Bitcoin90.789 -1,7%Euro1,1664 -0,2%Öl60,92 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street rot -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen!
Kursentwicklung im Fokus

Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Nachmittag ins Minus

17.10.25 16:08 Uhr
Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 26,29 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,21 EUR -0,30 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 26,29 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 25,88 EUR. Bei 26,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 463.808 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 34,41 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 16,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,80 EUR.

Am 05.08.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Analyse: Zalando-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor einem Jahr bedeutet

Investment-Tipp Zalando-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
