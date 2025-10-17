DAX23.851 -1,7%Est505.602 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,92 -0,2%Gold4.310 -0,4%
Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Freitagmittag südwärts

17.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 26,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
25,97 EUR -0,54 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 26,06 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 25,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 254.286 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,58 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,80 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,84 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,31 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Analyse: Zalando-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor einem Jahr bedeutet

Investment-Tipp Zalando-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Nachrichten zu Zalando

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
