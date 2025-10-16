Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Donnerstagmittag tiefer
Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 26,52 EUR.
Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,2 Prozent auf 26,52 EUR nach. Bei 26,31 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 256.191 Zalando-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). 51,13 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 37,80 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 2,84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,31 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:46
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
