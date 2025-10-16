Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Vormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 26,67 EUR ab.

Die Zalando-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 26,67 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,64 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 30.704 Stück.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,28 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 15,56 Prozent wieder erreichen.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,80 EUR.

Am 05.08.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,31 EUR im Jahr 2025 aus.

