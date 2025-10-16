DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.311 +0,2%Top 10 Crypto14,57 -4,3%Nas22.689 +0,1%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1676 +0,3%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Kurs der Zalando

Zalando Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Zalando

16.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 26,48 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,54 EUR -0,31 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 26,48 EUR nach. Die Zalando-Aktie sank bis auf 26,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 454.604 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 51,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2025 Kursverluste bis auf 22,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 17,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,80 EUR an.

Am 05.08.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 2,84 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,31 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor einem Jahr bedeutet

Investment-Tipp Zalando-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktien-Tipp Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

