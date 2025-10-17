Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Zalando

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 26,36 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 26,36 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,24 EUR ab. Bei 26,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 15.711 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 52,05 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 22,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2025). Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 17,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,80 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,31 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

