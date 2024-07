Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Video Communications. Das Papier von Zoom Video Communications konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 59,28 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 59,28 USD. Die Zoom Video Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.302 Zoom Video Communications-Aktien.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,91 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Video Communications-Aktie somit 21,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2024 bei 55,65 USD. Mit einem Kursverlust von 6,12 Prozent würde die Zoom Video Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Zoom Video Communications-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 20.05.2024 hat Zoom Video Communications die Kennzahlen zum am 30.04.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zoom Video Communications im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zoom Video Communications 1,11 Mrd. USD umsetzen können.

Am 19.08.2024 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Zoom Video Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

