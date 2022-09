Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Vormittag stabil

Die Zoom Video Communications-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 80,78 EUR. Die Zoom Video Communications-Aktie legte bis auf 80,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Zoom Video Communications-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,78 EUR ab. Bei 80,78 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 257,15 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,59 Prozent könnte die Zoom Video Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.09.2022 (78,31 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 3,15 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 171,00 USD an.

Am 22.08.2022 lud Zoom Video Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.099,46 USD – ein Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Video Communications 1.021,50 USD erwirtschaftet hatte.

Am 07.12.2022 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.09.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 3,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

