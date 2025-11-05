Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Im NASDAQ-Handel gewannen die Zoom Communications-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 84,28 USD zu. Kurzfristig markierte die Zoom Communications-Aktie bei 84,63 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 84,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 36.685 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 92,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Communications-Aktie 23,58 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Zoom Communications-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zoom Communications 1,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Zoom Communications veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 23.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

