Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Montagabend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 80,67 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr ging es für die Zoom Communications-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 80,67 USD. Im Tief verlor die Zoom Communications-Aktie bis auf 80,05 USD. Bei 81,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 420.291 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 13,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Mit Abgaben von 20,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Zoom Communications 1,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,85 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Zoom Communications
