Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Nachmittag auf rotes Terrain

06.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 80,58 USD.

Die Zoom Communications-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 80,58 USD abwärts. Der Kurs der Zoom Communications-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,51 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,08 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.883 Zoom Communications-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,14 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,70 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Zoom Communications wird am 24.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

