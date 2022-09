Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittag mit KursVerlusten

Die Zoom Video Communications-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 81,13 EUR nach. Das Tagestief markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 80,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,31 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 468 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 257,75 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 68,52 Prozent Plus fehlen der Zoom Video Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 76,02 EUR fiel das Papier am 06.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 6,72 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,00 USD.

Zoom Video Communications veröffentlichte am 22.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.099,46 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.021,50 USD umgesetzt worden waren.

Zoom Video Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.12.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,71 USD je Aktie in den Zoom Video Communications-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Zoom Video Communications-Aktie: Rivale macht mächtig Druck

Zoom-Aktie fällt an der NASDAQ zweistellig: Zoom Video Communications erleidet Gewinnrückgang

Ausblick: Zoom Video Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Video Communications Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com