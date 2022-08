Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Das Papier von Zoom Video Communications gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 82,99 EUR abwärts. Im Tief verlor die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 81,40 EUR. Bei 82,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.280 Zoom Video Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 302,90 EUR erreichte der Titel am 27.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (77,00 EUR). Derzeit notiert die Zoom Video Communications-Aktie damit 7,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 310,50 USD je Zoom Video Communications-Aktie an.

Am 22.08.2022 äußerte sich Zoom Video Communications zu den Kennzahlen des am 31.07.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,98 Prozent auf 1.099,46 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 956,24 USD erwirtschaftet worden.

Zoom Video Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.12.2022 präsentieren. Am 06.09.2023 wird Zoom Video Communications schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,72 USD je Aktie in den Zoom Video Communications-Büchern.

