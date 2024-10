Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications tendiert am Freitagnachmittag fester

Zoom Video Communications im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Video Communications. Die Zoom Video Communications-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 73,64 USD.

Die Zoom Video Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 73,64 USD. Die Zoom Video Communications-Aktie legte bis auf 73,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,78 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 77.475 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 74,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,51 Prozent hinzugewinnen. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 55,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 33,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Zoom Video Communications-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Zoom Video Communications gewährte am 21.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Zoom Video Communications-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

