DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,40 +3,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.191 -0,1%Euro1,1630 +0,1%Öl66,90 +0,3%Gold3.354 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX letztlich schwach -- US-Börsen schließen leichter -- AMC dämmt Verluste ein -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Partnerschaft zwischen General Motors und Hyundai: Was steckt dahinter? Partnerschaft zwischen General Motors und Hyundai: Was steckt dahinter?
Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Zulieferer Norma Group verdient mehr als erwartet - Prognose bleibt

12.08.25 07:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
16,46 EUR -0,24 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group (NORMA Group SE) hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als gedacht. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten ging um gut zehn Prozent auf 23,4 Millionen Euro zurück, wie das SDAX-Unternehmen am Dienstag im hessischen Maintal mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz lag mit 290,4 Millionen Euro gut fünf Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum. Vor allem der schwache Dollar belastete, aber auch die Nachfrage fiel gedämpft aus. Unter anderem erholten sich die Geschäfte mit der europäischen Autoindustrie weiterhin nicht. Die bereinigte operative Marge fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent. Unter dem Strich sank der Nettogewinn von 6,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf 5,2 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte das Management./men/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf NORMA Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NORMA Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NORMA Group SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NORMA Group SE

DatumRatingAnalyst
21.07.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
18.07.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
15.07.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
17.06.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
08.05.2025NORMA Group SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
21.07.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
18.07.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
17.06.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
08.05.2025NORMA Group SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.05.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.07.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
11.04.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
01.04.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
10.03.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2020NORMA Group SE ReduceOddo BHF
29.04.2020NORMA Group SE ReduceHSBC
15.10.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
23.08.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
26.06.2019NORMA Group SE ReduceOddo BHF

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NORMA Group SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen