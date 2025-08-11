Zulieferer Norma Group verdient mehr als erwartet - Prognose bleibt
MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group (NORMA Group SE) hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als gedacht. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten ging um gut zehn Prozent auf 23,4 Millionen Euro zurück, wie das SDAX-Unternehmen am Dienstag im hessischen Maintal mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz lag mit 290,4 Millionen Euro gut fünf Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum. Vor allem der schwache Dollar belastete, aber auch die Nachfrage fiel gedämpft aus. Unter anderem erholten sich die Geschäfte mit der europäischen Autoindustrie weiterhin nicht. Die bereinigte operative Marge fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent. Unter dem Strich sank der Nettogewinn von 6,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf 5,2 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte das Management./men/stk
Nachrichten zu NORMA Group SE
Analysen zu NORMA Group SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|NORMA Group SE Buy
|Warburg Research
|18.07.2025
|NORMA Group SE Add
|Baader Bank
|15.07.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.2025
|NORMA Group SE Buy
|Warburg Research
|08.05.2025
|NORMA Group SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
