DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,79 ±-0,0%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.913 +0,2%Euro1,1663 +0,1%Öl66,70 -0,3%Gold3.345 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 SAP 716460 Palantir A2QA4J Lilium A3CYXP BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: Asiens Börsen ohne klare Richtung -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX mit kleinen Gewinnen erwartet Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX mit kleinen Gewinnen erwartet
Intel-Aktie springt hoch: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach Intel-Aktie springt hoch: US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zum letzten Mal mit Watzke

BVB-Aktie: BVB stellt vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025

15.08.25 07:32 Uhr
BVB-Aktie im Fokus: BVB stellt vorläufige Geschäftszahlen vor - zum letzten Mal mit Watzke | finanzen.net

Zum letzten Mal mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stellt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) am Freitag (11.30 Uhr) bei einer Bilanz-Pressekonferenz seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,68 EUR 0,05 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Watzke scheidet im Herbst nach 20 Jahren im operativen Geschäft aus.

Vor einem Jahr hatte Watzke noch das zweitbeste Ergebnis in der BVB-Geschichte vermeldet. Im Geschäftsjahr 2023/2025 hatte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA einen Gewinn von 44,3 Millionen Euro verbucht. Grund waren hohe Transfererlöse aus Spielerverkäufen.

Wer­bung

Die Zahlen, die Watzke für das im SDAX notierte Unternehmen jetzt präsentiert, dürften für das Ende Juni abgelaufene Geschäftsjahr deutlich schlechter ausfallen. Darauf deuten die zum 3. Quartal veröffentlichten Kennzahlen hin. Beim Umsatz aber macht der BVB erneut einen Sprung. Bis Ende März lagen die Erlöse um knapp 11 Prozent über dem Vorjahresvergleich. Im Geschäftsjahr 2023/2024 hatte der BVB einen Umsatz von 607 Millionen Euro vermeldet.

/lic/DP/jha

DORTMUND (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen