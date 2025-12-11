DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 ±0,0%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.295 -1,7%Euro1,1691 ±-0,0%Öl62,17 -0,6%Gold4.214 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- US-Börsen höher -- Fed senkt Leitzins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, Vonovia, Bayer, Rüstungstitel, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat
Elon Musk gibt Aktienempfehlung ab: Warum der Tesla-CEO Alphabet und NVIDIA im KI-Rennen vorne sieht Elon Musk gibt Aktienempfehlung ab: Warum der Tesla-CEO Alphabet und NVIDIA im KI-Rennen vorne sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

Großer BVB-Ärger: Schlotterbeck schimpft auf Mitspieler

11.12.25 05:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,32 EUR -0,01 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Bei Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) herrscht nach dem leichtfertig verspielten Champions-League-Sieg gegen FK Bodö/Glimt dicke Luft. Vor allem Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck fand nach dem 2:2 (1:1) gegen den norwegischen Vizemeister deutliche Worte und kritisierte seine Mitspieler harsch. "Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", schimpfte Schlotterbeck bei DAZN in Richtung der Einwechselspieler Daniel Svensson, Karim Adeyemi, Serhou Guirassy, Emre Can und Julian Ryerson.

Wer­bung

Davon angesprochen dürften sich insbesondere Adeyemi und Guirassy fühlen, denen nach ihrer Hereinnahme in der 67. Minute kaum mehr etwas gelang. "Wenn man reinkommt in der 60. Minute, erwarte ich 30 Minuten Volldampf", schimpfte Schlotterbeck weiter, ohne konkrete Namen zu nennen.

Kovac faltet Team in der Kabine zusammen

Trainer Niko Kovac wollte sich nach dem Spiel nicht konkret zu Schlotterbecks Kommentaren äußern, die er nach eigenen Angaben zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört hatte. Allerdings kritisierte Kovac ähnliche Dinge wie sein Abwehrchef und hielt seinem Team laut Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Partie noch in der Kabine eine Standpauke. "Nach dem 2:2 und dem Unmut, den wir alle spüren, ist das, glaube ich, auch angebracht", sagte Kehl dazu.

Kehl hatte vor dem Spiel einen Sieg gefordert, um die Chancen auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation zu erhöhen. Bei den beiden noch ausstehenden Vorrundenspielen im Januar bei den Tottenham Hotspur und gegen Inter Mailand drohen im Februar nun zusätzliche Playoff-Partien. "Die Spieler sollten sich schon bewusst sein, was sie heute hier verspielt haben", sagte Kehl, der von einer gewissen "Überheblichkeit" sprach.

Wer­bung

Brisante Schlotterbeck-Kritik

"Wir spielen Champions League. Das ist viel zu wenig", schimpfte Schlotterbeck, der angesichts der zweimal verspielten Führung anmerkte: "Das ist nicht bitter, sondern einfach schlecht." Der 26-Jährige sprach zudem von "unfassbar schlechten ersten Kontakten" am Ball: "Wir spielen den Pass immer in den falschen Fuß."

Schlotterbecks Aussagen sind auch deshalb brisant, weil der Schlüsselspieler aktuell zögert, seinen 2027 auslaufenden Vertrag in Dortmund zu verlängern. Europäische Spitzenteams sollen am Abwehrspieler interessiert sein. Schlotterbeck soll eine mögliche Vertragsverlängerung zuletzt auch von der Aussicht auf Titelgewinne mit dem BVB abhängig gemacht haben./lap/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen