Dreimal die Woche im Büro: Apple trackt, ob die Angestellten ihre Bürozeiten einhalten

• Apple ist von der Entlassungswelle der letzten Monate bislang nicht betroffen• Dafür setzt der Konzern andere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostenminimierung um• Wer sich nicht an die vorgeschriebenen Bürozeiten hält, könnte seinen Job verlieren

Viele große Techriesen aus dem Silicon Valley haben in den letzten Monaten tausende Angestellte entlassen. Apple ist bislang nicht betroffen, muss aber wegen Umsatzeinbrüchen auch Ausgaben einsparen. Seine Angestellten zu behalten, hat das Unternehmen bislang geschafft, indem leere Stellen nicht neu besetzt wurden. Nun berichten Bloomberg und Zoë Schiffer von Platformer, dass der Konzern weitere Maßnahmen ergreift und strenger mit den Angestellten wird.

Der Fokus liege dabei auf den Arbeitszeiten: Seit nach den COVID-Lockdowns die Büros wieder geöffnet haben, müssen Angestellte bei Apple immer montags, dienstags und donnerstags ins Büro kommen - die anderen beiden Tage dürfen sie im Home-Office arbeiten. Wer sich nicht daran hält, soll ab sofort eine Abmahnung bekommen. In einigen Büros, so Schiffer auf Twitter, könne ein Verstoß gegen die Regelung zur Kündigung führen.

At Apple, some orgs are saying failure to comply could result in termination, but that doesn't appear to be a company-wide policy.