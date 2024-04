Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags

LUS-DAX-Kursentwicklung

Der LUS-DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Minus.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,45 Prozent leichter bei 18.105,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 18.102,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18.239,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18.521,00 Punkte. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 16.993,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 29.04.2023, mit 15.961,00 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18.633,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.345,00 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit RWE (+ 2,67 Prozent auf 33,05 EUR), Daimler Truck (+ 2,03 Prozent auf 43,77 EUR), Fresenius SE (+ 1,73) Prozent auf 27,68 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,58 Prozent auf 26,28 EUR) und QIAGEN (+ 1,38 Prozent auf 39,30 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Bank (-8,77 Prozent auf 15,08 EUR), Porsche (-3,96 Prozent auf 86,24 EUR), Commerzbank (-2,02 Prozent auf 13,82 EUR), Continental (-1,98 Prozent auf 61,26 EUR) und Covestro (-1,46 Prozent auf 47,37 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 20.574.651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 203,097 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

