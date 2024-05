Zuversicht in New York: NASDAQ 100 schlussendlich fester

Index im Blick

So bewegte sich der NASDAQ 100 zum Handelsende.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 18.113,46 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,060 Prozent fester bei 18.095,80 Punkten, nach 18.085,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.012,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18.138,02 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,905 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18.169,90 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.02.2024, den Wert von 17.962,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 13.201,11 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,49 Prozent zu. 18.464,70 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16.249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Constellation Energy (+ 3,80 Prozent auf 215,91 USD), Booking (+ 3,28 Prozent auf 3.780,03 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,08 Prozent auf 8,04 USD), Starbucks (+ 2,97 Prozent auf 75,68 USD) und IDEXX Laboratories (+ 2,82 Prozent auf 500,82 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Airbnb (-6,87 Prozent auf 147,05 USD), Charter A (-3,24 Prozent auf 263,93 USD), Fortinet (-2,55 Prozent auf 58,11 USD), Palo Alto Networks (-2,42 Prozent auf 295,67 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-2,00 Prozent auf 136,38 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 16.077.794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,834 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,86 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net