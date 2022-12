3-beste-Krypto-Presales-für-Investitionen-im-Jahr-2023

Für das kommende Jahr 2023 stechen insbesondere 3 beste Krypto Presales besonders aus der Masse heraus. Viele Analysten prognostizieren ihnen aufgrund ihrer beeindruckenden Alleinstellungsmerkmale und der herausragenden Positionierung besonders attraktive Aussichten. Welche Presales für 2023 auf der Watchlist nicht fehlen sollten, werden in diesem Beitrag vorgestellt.

FightOut (FGHT)

Ein besonders revolutionäres Potenzial unter den Move-to-Earn-Kryptowährungen besitzt das außergewöhnliche FightOut. Denn es kann alle bisherigen Schwachstellen auf beeindruckende Weise lösen. So werden die potenziellen Nutzer nicht mehr durch extremhohe Investitionen in zufällige NFTs abgeschreckt. Das Team von FightOut möchte stattdessen eine besonders leichte Verbreitung sicherstellen. Außerdem soll die Anwendung helfen, jeden zu einem Sportsüchtigen zu machen. Dafür nutzt es unterschiedlichste Faktoren wie eine Gemeinschaft, welche sich gegenseitig anspornen soll. So können die Nutzer in Turnieren, Duellen und Herausforderungen gegeneinander antreten oder Wetten auf diese abschließen.

Ein weiteres spannendes Element von FightOut stellt die Gamifizierung des Sports dar. Denn somit können sogar monotone Sportarten einen besonderen Unterhaltungswert gewinnen. In diesem Zusammenhang könnten aus Laufen und Yoga-Übungen Action-Computerspiele werden, bei dem man Gegenstände einsammelt und gegen Monster kämpft. Dabei werden Elemente vergleich mit den Spielen Nintendo Ring Fit und Pokémon Go aufgenommen. Dennoch soll das Training durch die Zusammenarbeit mit Proficoaches einen personalisierten Trainingsplan ermöglichen, wobei auch die einzelnen sportlichen und gesundheitlichen Statistiken besonders professionell ausgewertet werden können.

Dem Projekt dürfte sich eine gute Zukunft bieten, da es seinen Dienst für unterschiedliche Sportarten offerieren möchte. So sollen Möglichkeiten für Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Yoga, Kampfsport und mehr zum Angebot gehören. Dabei kann die modernste Software zusammen mit Sensoren die sportlichen Leistungen direkt auswerten. Möglich wird dies über die eigenen Fitnessstudios sowie auch von zu Hause, damit ebenso Sportler auf der ganzen Welt gegeneinander antreten können. Bemerkenswert ist auch, dass es die ersten Gyms mit Anbindung an das Metaverse sein sollen. In diesen werden auch viele andere Vorteile geboten wie Fortbildungen, Gruppentrainings, Filmstudios, Co-Working-Spaces, Events, Snackbars und mehr.

Zurzeit befindet sich FightOut im Presale mit einem Preis von 0,01665002 US-Dollar pro Token. Außerdem erhalten die ersten Anleger noch Boni von bis zu 50 %. Jedoch gilt dieses Angebot nur noch für die nächsten 2,8 Mio. US-Dollar, welche vermutlich in Kürze ausverkauft sein werden. Denn nach gerade einmal 72 Stunden waren bereits fast 50 % der Coins vergriffen.

Dash 2 Trade (D2T)

Bei Vermögensanlagen sind Daten das neue Gold, denn mit ihrer Hilfe lassen sich entscheidende Vorteile bei der Analyse erzielen. Dies ist auch der Grund, weshalb Hedgefonds auf der ganzen Welt jedes Jahr Milliarden in den Bereich von Big Data und künstliche Intelligenzen investieren. Jedoch haben Privatanleger weder die finanziellen noch die technischen und fachlichen Möglichkeiten, um diesen Nachteil kompensieren zu können. Außerdem sind die aktuellen Analysetools für die lukrativste Anlageklasse – die Vorverkäufe – noch nicht ausreichend sowie stark verstreut.

Kleinanleger können jedoch nicht täglich alle neuen Coins, Nachrichten und Analysen zusammen mit einer Due Diligence überprüfen. Dies ist der Grund, weshalb sie oft erleben müssen, dass sie die profitabelsten Anlagemöglichkeiten sowie kostspieligen Gefahren zu spät wahrnehmen. Abhilfe soll künftig die fortschrittlichste Analyse- und Handelsplattform Dash 2 Trade liefern. Sie ist aus mehrjähriger Arbeit der Tradingcommunity Learn2Trade mit 70.000 Mitgliedern entstanden. Dabei bietet sie bisher noch nie da gewesene Analysemöglichkeiten für Vorverkäufe. Zu den speziellen Indikatoren zählen unter anderem Roadmap-Entwicklung, Community-Wachstum, Teamerfahrungen, Walaktivität, Tokenomics und Audits.

Ebenfalls förderlich wirkt sich die Einbindungsmöglichkeit verschiedenster Assets in die Plattform aus. Denn auf diese Weise können selbst stark diversifizierte Krypto-Portfolios mit Leichtigkeit verwaltet und analysiert werden. Zu den weiteren Vorzügen zählen die Handelssignale der Profitrader über das Socialtrading und die von jedem schnell konfigurierbaren Handelsroboter sowie das Backtesting zur Überprüfung der Profitabilität der Handelssysteme. Durch die Bereitstellung eigener Signale kann die Rendite dann sogar noch weiter gesteigert werden.

Über den Vorverkauf hat Dash 2 Trade schon in knapp einem Monat über 10 Mio. US-Dollar an Finanzmitteln aufnehmen können. Im Moment sind noch die letzten Token im Wert von 3 Mio. US-Dollar für einen Preis von 0,0533 US-Dollar erhältlich. Nach Beendigung des Vorverkaufs sollen dann auch schon die ersten Listungen an den Kryptobörsen LBank und BitMart erfolgen, wobei diese schon offiziell bestätigt wurden.

Calvaria (RIA)

Bisher haben Videospiele meist nur 40 bis 60 € gekostet, daher ist es nicht verwunderlich, dass sich Kryptogames mit Mindestinvestitionen in Höhe von hunderten bis tausenden Euros bisher noch nicht so stark verbreiten konnten. Ein weiterer Faktor in diesem Zusammenhang ist auch, dass viele Kryptospiele noch nicht einmal eine Betaversion herausgebracht haben und die Spieler Erfahrungen im Kryptobereich sowie eine Wallet besitzen müssen. Ebenfalls völlig vernachlässigt wurde das enorme Potenzial der DAOs und des Mobilegamings und mehr.

Calvaria geht hingegen einen völlig anderen Weg, denn es hat auch eine kostenlose Spielvariante, welche sich vollständig ohne eine Wallet nutzen lässt. Auf diese Weise sollen auch leichter Zielgruppen außerhalb der Blockchainwelt angesprochen werden. Zudem handelt es sich nicht nur um irgendein theoretisches Spielkonzept, sondern ein bereits spielbares P2E-Strategiespiel. Mithilfe der DAO können die Nutzer die Entwicklung des Games ganz nach ihren Wünschen beeinflussen. Auf diese Weise sollte auch für eine große Nachfrage gesorgt werden. Durch das Mobilegaming eröffnet sich Calvaria zudem ein bedeutender Gamingmarkt, wobei sogar plattformübergreifendes Spielen möglich sein soll.

Ebenfalls einzigartig sind das postapokalyptische Afterlife-Thema und 3D-Designs mit beeindruckenden Animationen. Somit erhält das vielschichtige Strategiespiel noch einmal einen größeren Unterhaltungswert. Besondere Tiefe erzielt das für den E-Sport prädestinierte Game durch diverse Armeefraktionen, Kartenaufrüstungen, Tränke, Zauber, Spielvarianten und mehr. Außerdem kann es für Investorendurch deflationäre Effekte der Kartenupgrades und die Verleihfunktion interessante Möglichkeiten bieten.

Derzeit befindet sich Calvaria in der allerletzten Phase des Vorverkaufs, wobei die Coins für einen Preis von 0,0325 US-Dollar offeriert werden. Allerdings können nur noch Token für knapp 500.000 $ im Presale erworben werden. Danach finden bereits die ersten Listings an den Exchanges statt, wobei die Verträge schon mit KuCoin und Gate.io unterzeichnet wurden. Im Anschluss erfolgt dann XT.com sowie in Q1 von 2023 zusätzliche 5 bis 10 Listings.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.