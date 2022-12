4 neue Kryptowährungen mit 10x Potenzial in 2023: Welche Kryptowährung im Bärenmarkt kaufen?

Mit einem leichten Kursplus startete der digitale Währungsmarkt in den letzten Handelstag des Jahres 2022. Die Chancen stehen aktuell nicht allzu schlecht, dass man wenigstens den 31. Dezember positiv beendet und sich hoffentlich für ein besseres Krypto-Jahr 2023 wappnet. Doch der Bärenmarkt ist intakt. Auch in den ersten Wochen des kommenden Jahres werden bearische Sentiments den Markt dominieren und weitere Abverkäufe indizieren. Trotz Bärenmarkt gibt es bereits aktuell einige Coins, die man im Hinblick auf eine 10x Performance kaufen könnte.

Der Fokus soll dabei auf Krypto-Presales und neuen Coins liegen, die nach ihrem offiziellen ICO vom Markt positiv wahrgenommen werden könnten. Während allgemein der Preis für die nativen Token noch von den Verantwortlichen fix bestimmt wird, könnte sich durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ein deutlicher Aufschlag nach dem initialen Listing ergeben. Vier neue Kryptowährungen mit 10x Potenzial in 2023:

1. FightOut (FGHT)

Mittlerweile konnte der FightOut Presale in rund zwei Wochen Vorverkauf die Schwelle von 2,5 Millionen $ einsammeln und positioniert sich zunehmend als hoffnungsvoller Move-2-Earn-Coin, der die Fitnessbranche revolutionieren könnte. Denn FightOut verbindet das Move-2-Earn-Konzept mit realen Fitnessstudios, das Web3-Metaverse trifft hier auf die sportliche Realität. Mit einem durchdachten Ansatz, der deutlich weitreichender als bei STEPN oder SWEAT geht, möchte man den Massenmarkt erreichen, der in den nächsten Jahren stark wachsen dürfte. Dafür setzt man auf eine Web3-Applikation, um mit Smartphone-basierter Technologie sportliche Aktivitäten umfassend zu tracken.

Mit den MMA-Kämpfern Taila Santos und Amanda Ribas sowie dem Fitness-Influencer Tremayne Dortch haben die Verantwortlichen bereits namhafte Markenbotschafter gewinnen können, die die Bekanntheit von FightOut 2023 signifikant steigern dürften. Eine wachsende, leidenschaftliche Fitness-Community legt dann den Grundstein für nachhaltigen Erfolg beim M2E-Coin.

2. Dash 2 Trade (D2T)

Kurz vor dem Ende des laufenden Krypto-Jahres notiert der Dash 2 Trade Presale bei einem eingesammelten Kapital von rund 11,7 Millionen $. Mit einem guten Momentum könnten heute noch einige tausend Euro hinzukommen – der nächste Meilenstein von 12 Millionen $ scheint in Reichweite. Nur noch sechs Tage wird der Vorverkauf bis zum 05. Januar 2023 dauern. Weniger als eine Woche später kommt es dann am 11. Januar zum initialen Listing, sodass eine überdurchschnittliche Performance bereits im ersten Monat des neuen Jahres möglich ist.

Denn Dash 2 Trade könnte vom aktuellen Marktsentiment nachhaltig profitieren, da man eines der grundlegendsten Bedürfnisse von Anlegern und Tradern anvisiert – das Bedürfnis nach umfassenden Informationen, auf deren Basis Handelsentscheidungen getroffen werden können.

Dash 2 Trade möchte infolgedessen eine vielseitige Plattform launchen, auf welcher die Nutzer Analysetools finden, kuratierte Handelssignale erhalten und On-Chain-Daten aufbereitet zur Verfügung gestellt bekommen. Eines der Highlights ist das innovative Presale-Dashboard, das in Zukunft noch besser helfen möchte, die besten neuen Coins zu identifizieren. Während der native Zugangs-Token D2T, basierend auf dem ERC-20-Protocol, somit eine der besten neuen Kryptowährungen für das kommende Jahr sein könnte, wird die Plattform in Zukunft bei der Suche nach 10x Kryptos helfen.

3. Dolz.io (DOLZ)

Die Erwachsenenindustrie ist wohl ein relativ zeitloser Trend. Denn Entertainment, das sich ausschließlich aufgrund von erotischen Inhalten an erwachsende Nutzer richtet, gibt es schon seit geraumer Zeit. Eine gewisse Konjunkturunabhängigkeit dürfte man dieser Entwicklung ebenfalls zuschreiben. Zugleich offenbaren die Zahlen aus dem Whitepaper von Dolz.io ein attraktives Ziel – denn das Marktvolumen soll sich 2025 auf rund 10 Milliarden $ belaufen. Heute können die Investoren in einem frühen Entwicklungsstadium den eher spekulativen DOLZ Token kaufen. Mit einem Mindestbetrag von 100 $ können Anleger noch bis zum 04.01.2023 in der zweiten Vorverkaufsphase die nativen Token akkumulieren, um sich an einem hoffentlich wachsenden Ökosystem zu beteiligen.

Denn die Pläne sind bereits äußerst konkret. Das Adult Entertainment soll leicht zugänglich gemacht werden – der native ERC-20-Token DOLZ gewährleistet den Zugang zu Dolz.io. In Zukunft können die Nutzer mit Play-2-Earn-Games erotischer Natur Rewards verdienen oder Stripper-NFTs kaufen. Wer auf der anderen Seite agiert, kann sich als Creator ein faires Geschäftsmodell aufbauen, bei welchem eben nicht Intermediäre den Großteil der Einnahmen für sich beanspruchen.

4. Calvaria (RIA)

Weniger als 15 % der nativen RIA Token stehen im Presale noch zur Verfügung. Im Januar soll bereits das initiale Listing von RIA erfolgen – der Token, der im Mittelpunkt des NFT-Sammelkartenspiels Calvaria: Duels of Eternity stehen wird. Namhafte Unterstützer wie KuCoin, BKEX oder die LBank und Erwähnungen in führenden Krypto-Medien wie cryptonews, yahoo.finance oder B2C dürften die Bekanntheit in den nächsten Wochen weiter steigern.

Denn das Konzept hinter Calvaria ist durchaus in der Lage, einen attraktiven Massenmarkt zu erreichen und eine steigende Anzahl an Gamern für das Sammelkartenspiel zu gewinnen. Der Eintritt wird für Nicht-Krypto-Nutzer barrierefrei gestaltet, sodass diese zunächst ihre Smartphone-App nutzen können, um im Web2 Calvaria zu spielen. Anschließend soll sukzessive die Konvertierung von Web2 zu Web3 vorangetrieben werden. Gelingt dies, dürfte der RIA Token nach dem IEO im Januar bei BKEX bereits kräftig pumpen. Die nächsten Monate dürften insbesondere von Nachrichten über fundamentale Fortschritte beeinflusst werden.

