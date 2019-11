Bitcoin fällt auf den tiefsten Stand seit vier Wochen

Die älteste und bekannteste Digitalwährung beschleunigte damit ihren jüngsten Abwärtstrend. Der Kurs fiel auf der Handelsplattform Bitstamp um 6,1 Prozent auf 7581 US-Dollar. Zeitweise erreichte er mit 7394 Dollar den niedrigsten Stand seit vier Wochen. Andere Kryptowährungen wie Ether oder Bitcoin Cash gaben im ähnlichen Ausmaß nach.

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

"Anleger finden sich nun wieder auf dem Boden der Tatsachen", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. Jetzt sei beim Bitcoin jenes Preisniveau wieder erreicht, welches zuletzt vor den optimistischen Tönen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping hinsichtlich der Blockchain-Technologie, bestanden habe. Die Aussagen hatten den Bitcoin Ende Oktober zeitweise über 10 000 Dollar getrieben. "Die Worte wurden am Ende des Tages seitens der Investoren überinterpretiert", schreibt Emden. Zudem böten derzeit vergleichsweise geringe Handelsvolumina einen idealen Nährboden für rapide Kursbewegungen.

Der Bitcoin ist für seine Kurskapriolen bekannt - das disqualifiziert die Digitalwährung in den Augen von Kritikern als Zahlungsmittel. So schwankte der Kurs alleine in diesem Jahr zwischen knapp über 3000 Dollar Anfang des Jahres und fast 14 000 Dollar im Juni.

/jsl/he

FRANKFURT (dpa-AFX) Das könnte Sie auch interessieren: JETZT NEU - Bitcoin & Co. über die finanzen.net App handeln

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com, Godlikeart / Shutterstock.com