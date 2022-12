Beste günstige Kryptowährungen für 2023 können eine besonders attraktive Investmentchance für den kommenden Bullenmarkt darstellen. Denn sie sind während der Baisse zu einem attraktiven Rabatt erhältlich. Darüber hinaus neigen sie auch dazu, stärker zu steigen als bereits teure Coins mit einer hohen Marktkapitalisierung. Welche günstigen Coins im nächsten Bullenmarkt explodieren könnten, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

IMPT.io (IMPT) ? klimafreundlichste Kryptowährung

ESG-Investments haben sich in den vergangenen Jahren von einem Nischenprodukt hin zu einer Mainstream-Vermögensanlage entwickelt. Mittlerweile werden Fonds und andere Vermögenswerte nach ESG-Kriterien klassifiziert. Zurückzuführen ist die große Nachfrage auf viele Faktoren wie die Klimamodelle der offiziell anerkannten Experten, Sensibilisierung durch die Medien sowie die daraus resultierende Angst. Darüber hinaus müssen Anlegern in einigen Ländern wie Deutschland nun auch proaktiv nachhaltige Anlageprodukte vorgestellt werden. Laut einer Studie von J. P. Morgan sollen bereits zwei Drittel der deutschen Investoren an ESG-Investments interessiert sein. Jedoch wird trotzdem bisher zu wenig getan, um die prognostizierten verheerenden Folgen des Klimawandels abzuwenden.

Allerdings vereint nun das bahnbrechende Projekt IMPT das Beste aus der Welt der Blockchains und des Klima- und Umweltschutzes. Dabei ist die gesamte Plattform darauf ausgelegt, dass CO2-Handel, -Überwachung und -Reduktion so leicht wie noch nie möglich werden. Dafür nutzt die Plattform unterschiedlichste Funktionen. Dies ist beispielsweise ein Onlinemarktplatz für nachhaltige Angebote, bei dem der eingesparte Kohlenstoff bei Einkäufen dem Sparer als NFT vergütet wird. Für IMPT wurden bereits jetzt 10.000 renommierte Marken gewonnen, wobei täglich neue Partnerschaften mit einer monatlichen Wachstumsrate von 20 % hinzukommen.

Darüber hinaus beinhaltet es auch den ersten globalen CO2-Score, mit dem das Überwachen und Einsparen besonders leicht funktionieren sollen. Künftig könnte dieser sich auch als erstes CO2-Siegel vergleichbar mit dem EU-Energielabel etablieren. Aber auch Regierungen können diesen für die Einführung und Überwachung von neuen Gesetzen sowie Steuern nutzen. Darüber hinaus können auf diese Weise Manipulationen wie Greenwashing verhindert werden. Nur noch bis zum 12. Dezember können die Coins für 0,023 US-Dollar und somit 10 % unter dem Listingpreis erworben werden. Bereits im Anschluss sollen in diesem Monat noch 10 Listings folgen, von denen die ersten 3 schon offiziell bestätigt wurden. Somit bestehen also ein positiver Newsflow und Aufwärtspotenzial.

Dash 2 Trade (D2T) ? beste Presale-Analyseplattform

Bisher gibt es nur wenig zufriedenstellende und stark verstreute Analysetools für die lukrativste Anlageklasse der Vorverkäufe. Um dies zu ändern, hat sich das ambitionierte Team von Learn2Trade mit 70.000 Mitgliedern eine eigene Kryptoasset-Analyseplattform entwickelt, die sich insbesondere auf Presales konzentriert. Denn aufgrund der täglich entstehenden Assets, News und Analysen werden Privatinvestoren schnell an ihre Kapazitätsgrenzen geführt. Dies ist auch der Grund, weshalb sie häufig die profitabelsten Anlageideen sowie drohende Gefahren übersehen. Somit erwirtschaften sie tendenziell geringere Renditen und erleiden größere Verluste.

Um dies zu ändern, nutzt das erfahrene Team von Dash 2 trade fortschrittlichste Analysetools zusammen mit Big Data und künstlichen Intelligenzen. Diese helfen den Anlegern ebenfalls bei der Verwaltung und Analyse aller Assets aus unterschiedlichen Quellen. Somit können auch stark diversifizierte Portfolios besonders komfortabel gemanagt werden. Für die Vorverkäufe werden einzigartige Analysemöglichkeiten für Roadmap-Fortschritte, Community-Entwicklung, Teamerfahrungen, Tokenomics, Smart Contract Audits, Wal-Aktivität und mehr geboten. Außerdem zählen diverse weitere Tradingtools zum Sortiment wie Handelssignale von Profitradern, leichte Handelsroboter und Backtesting.

Das als Bloombergterminal der Kryptoassets bekannte Projekt befindet noch in seinem Presale mit schrittweisen Preisanhebungen. Allerdings ist das Team in der Entwicklung schon weit voraus und sah das Marktumfeld auch optimal für ein schnelles Listing, denn Presales sind eine Art temporär sicherer Hafen mit schrittweisen Preisanhebungen von nicht durch den Bärenmarkt angeschlagenen Projekten. Daher wird der Vorverkauf bereits früher beendet. So können die letzten Token nun in der finalen Presalephase erworben werden. Jedoch stehen nur noch weniger als 30 % zur Verfügung, sodass viele vermutlich nicht mehr rechtzeitig kommen.

Catheon Gaming (CATHEON) ? bedeutende GameFi-Plattform

Catheon Gaming möchte eins der komplexesten Gaming-Ökosysteme der Industrie werden. Dabei bietet es schon jetzt eine große Auswahl von unterschiedlichen Gaming-Genres. Dies sind beispielsweise Rennspiele, Strategie-RPG, Sport, Shooter, Sandbox, Battle Royal, Kartenspiele und mehr. Aber auch im Bereich der Metaversen will sich Catheon Gaming einen Namen machen. Das bisher vielversprechendste Spiel von ihnen stellt das MMORPG-P2E-Game Sol Chicks dar. Dieses war das am meisten antizipierte Game auf der Solana-Blockchain. Ursprünglich ist der CATHEON-Token auch aus den CHICKS-Token entstanden und kann immer noch schrittweise umgewandelt werden. Das Game hatte allein 400 Großinvestoren von sich begeistert und war über 24 Launchpads erhältlich.

In den letzten 12 Monaten hat das eifrige Team aus mehr als 100 Mitarbeitern bereits ein Portfolio mit 25 qualitativen Games vorangetrieben. Dafür bringen sie Erfahrungen von einigen der bedeutendsten Spieleentwicklern wie Activision Blizzard und Warner Bros. Darüber hinaus baut es auch viele bedeutende Partnerschaften auf. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass es seine nicht benötigten Finanzmittel in US-Dollar diversifiziert aufbewahrt und Sparmaßnahmen vorgenommen hat, um gut durch den Kryptowinter zu kommen. Außerdem wurde Catheon Gaming von HSBC/KPMG unter 6.742 Unternehmen als schnellste wachsende Blockchain-Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum gekürt.

Chiliz (CHZ) ? wichtigster und größter Sport-Coin

Chiliz ist die Kryptowährung der Fantoken-Infrastruktur-Plattform sowie des NFT-Marktplatzes des Unternehmens Socios. Auf ihr wurden die meisten Token dieser Art gelauncht, wie beispielsweise von Sportvereinen, Sportler und Entertainer. Bemerkenswert dabei ist, dass Chiliz die einzige akzeptierte Kryptowährung auf der Plattform darstellt. Daher wird bei einem erfolgreichen Projekt auch eine konstante Nachfrage nach diesem bestehen. Neben dem direkten Kauf von NFTs können diese außerdem in Wettbewerben verdient und mit anderen getauscht sowie in Merchandise oder andere Vorteile umgewandelt werden.

Durch die Fantoken soll die Beziehung zwischen den Fans und Sportteams noch weiter vertieft werden. Außerdem können die Sportfans mit diesen auch an Abstimmungen des Vereins mitwirken und die Teams treffen. Bereits jetzt haben viele namhafte Vereine sich ihre eigenen Token geschürft. Zu diesen zählen beispielsweise Juventus, FC Barcelona, Paris Saint-Germain und mehr. Chiliz bietet im Vergleich zu Einzelinvestments jedoch eine inhärente Diversifikation, wodurch es eine besonders interessante Alternative sein kann.

Es wurde nun bereits die zweite Version der Blockchain gelauncht. Außerdem treibt das Projekt aktuell über das Scoville Testnet die Implementierung des Stakings der CHZ-Token voran. Darüber hinaus wurde die Nutzbarkeit über die App wesentlich anwenderfreundlicher gestaltet. So können die Token nun auch mit vielen klassischen Zahlungsmethoden über Fiat-Währungen erworben werden. Insbesondere zurzeit der Fußball WM könnten Fantoken eine höhere Nachfrage erfahren. Aber auch schon zuvor haben einige von ihnen steile Anstiege hingelegt.

