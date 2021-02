Blutbad am Kryptomarkt: Handel mit Ethereum zeitweise ausgesetzt

Neben dem Bitcoin bricht auch die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum , am Dienstag massiv ein. In der Spitze verliert die digitale Münze fast 25 Prozent an Wert verglichen zum Preisniveau des Vortages. Die Verkäufer sind in dermaßen großer Zahl aktiv, dass Binance die Reißleine zieht.

Ethereum-Verkauf vorübergehend ausgesetzt

Wie die Kryptoplattform Binance auf Twitter mitteilte, wurde der Verkauf von Ethereum zwischenzeitlich gestoppt. Als Grund für diese Maßnahme nannten die Verantwortlichen eine Überlastung des Netzwerkes. Möglicherweise hatten so viele Ether-Besitzer gleichzeitig versucht, ihre digitalen Münzen abzustoßen, dass das Netzwerk an seine Grenzen gestoßen war.

"Wir entschuldigen uns für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten", hieß es von Seiten der Plattformbetreiber.



Redaktion finanzen.net

