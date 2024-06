Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

23.06.24 17:23 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 64.115,18 US-Dollar und damit -0,22 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 64.255,00 US-Dollar. Nach 392,20 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagnachmittag um -1,94 Prozent auf 384,57 US-Dollar gesunken. Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Ethereum-Kurs -0,38 Prozent schwächer bei 3.482,03 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 3.495,21 US-Dollar. Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 74,54 US-Dollar am Vortag auf 74,69 US-Dollar nach oben (0,20 Prozent). Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -0,76 Prozent auf 0,4829 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,4866 US-Dollar wert. Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 0,63 Prozent auf 0,3874 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,3849 US-Dollar wert. Daneben wertet Monero um 17:11 ab. Es geht -2,05 Prozent auf 163,34 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 166,77 US-Dollar stand. Nach 0,1749 US-Dollar am Vortag ist der IOTA-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,05 Prozent auf 0,1750 US-Dollar gestiegen. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0041 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0909 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,0907 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0144 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0140 US-Dollar. Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 0,33 Prozent auf 24,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 24,13 US-Dollar. Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -0,67 Prozent auf 11,24 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 11,32 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

