Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Kryptokurse am Nachmittag

Werte in diesem Artikel

Im Plus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 2,03 Prozent höher bei 107.878,48 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 105.734,59 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,3 Prozent auf 14,19 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,79 Prozent auf 418,84 US-Dollar. Am Vortag standen noch 411,48 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Ethereum um 1,12 Prozent auf 2.536,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.508,44 US-Dollar.

Daneben steigt Litecoin um 0,65 Prozent auf 87,86 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 87,29 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um -0,30 Prozent auf 2,260 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,267 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6701 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,6725 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -0,13 Prozent auf 328,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 328,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1814 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1825 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Montagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0061 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0060 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2671 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2678 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Montagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0069 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0071 US-Dollar.

Währenddessen wird Dash bei 21,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (21,49 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 1,28 Prozent auf 6,033 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 5,957 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.