Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag
Tesla-Aktie im Visier: Kundenloyalität im freien Fall - wie es dazu kam Tesla-Aktie im Visier: Kundenloyalität im freien Fall - wie es dazu kam
16.08.25 12:43 Uhr
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
94.746,6173 CHF 108,3377 CHF 0,11%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
100.356,1685 EUR 114,7519 EUR 0,11%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
86.629,4188 GBP 83,0991 GBP 0,10%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.278.539,2347 JPY 19.757,0892 JPY 0,11%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
117.465,2115 USD 134,3152 USD 0,11%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.555,5907 CHF -18,0888 CHF -0,51%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.766,1023 EUR -19,1598 EUR -0,51%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.250,9736 GBP -17,1417 GBP -0,52%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
648.418,0081 JPY -3.298,7806 JPY -0,51%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.408,1596 USD -22,4262 USD -0,51%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,5261 CHF 0,0442 CHF 1,78%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,6757 EUR 0,0468 EUR 1,78%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,3097 GBP 0,0400 GBP 1,76%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
460,6804 JPY 8,0644 JPY 1,78%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,1319 USD 0,0548 USD 1,78%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7328 CHF -0,0271 CHF -3,56%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7762 EUR -0,0287 EUR -3,56%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6700 GBP -0,0249 GBP -3,58%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
133,6438 JPY -4,9347 JPY -3,56%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,9086 USD -0,0335 USD -3,56%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
95,3781 CHF -0,5558 CHF -0,58%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
101,0250 EUR -0,5887 EUR -0,58%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
87,2068 GBP -0,5244 GBP -0,60%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.393,6919 JPY -101,3589 JPY -0,58%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:25 gewinnt Bitcoin 0,03 Prozent auf 117.365,86 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 117.330,90 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 73,5 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um -0,15 Prozent auf 118,76 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 118,94 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 4.391,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,88 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.430,59 US-Dollar).

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 592,27 US-Dollar am Vortag auf 590,57 US-Dollar nach unten (-0,29 Prozent).

Daneben steigt Ripple um 2,06 Prozent auf 3,141 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3,077 US-Dollar.

Daneben wertet Dash um 12:26 auf. Es geht 0,98 Prozent auf 22,45 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 22,23 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 1,58 Prozent stärker bei 239,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 235,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der NEO-Kurs um 1,45 Prozent auf 6,246 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,156 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2001 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,9421 US-Dollar am Vortag auf 0,9173 US-Dollar nach unten (-2,63 Prozent).

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,4291 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0026 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0026 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0065 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0065 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com