Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:25 gewinnt Bitcoin 0,03 Prozent auf 117.365,86 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 117.330,90 US-Dollar.

Daneben fällt Litecoin um -0,15 Prozent auf 118,76 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 118,94 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 4.391,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,88 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.430,59 US-Dollar).

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 592,27 US-Dollar am Vortag auf 590,57 US-Dollar nach unten (-0,29 Prozent).

Daneben steigt Ripple um 2,06 Prozent auf 3,141 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3,077 US-Dollar.

Daneben wertet Dash um 12:26 auf. Es geht 0,98 Prozent auf 22,45 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 22,23 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 1,58 Prozent stärker bei 239,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 235,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der NEO-Kurs um 1,45 Prozent auf 6,246 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,156 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2001 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,9421 US-Dollar am Vortag auf 0,9173 US-Dollar nach unten (-2,63 Prozent).

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,4291 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0026 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0026 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0065 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0065 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

