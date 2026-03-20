Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Sonntagnachmittag.

Bitcoin reduzierte sich um 17:10 um 0,43 Prozent auf 68.798,08 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 69.094,71 US-Dollar gelegen hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,3 Prozent auf 9,11 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -1,2 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,40 Prozent auf 54,21 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 54,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,35 Prozent auf 2.081,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.088,65 US-Dollar wert.

Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 463,48 US-Dollar am Vortag auf 468,78 US-Dollar nach oben (1,14 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 1,66 Prozent auf 1,393 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,416 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 3,69 Prozent auf 355,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 342,99 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2600 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2557 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1636 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1590 US-Dollar beziffert.

Nach 0,3122 US-Dollar am Vortag ist der Tron-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,13 Prozent auf 0,3157 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,57 Prozent auf 629,78 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 633,41 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0915 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Solana-Kurs um 0,58 Prozent auf 87,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 88,09 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 1,84 Prozent auf 9,100 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 9,271 US-Dollar wert.

Zudem gibt Chainlink am Sonntagnachmittag nach. Um 1,23 Prozent auf 8,794 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,904 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 1,36 Prozent auf 0,9248 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,9376 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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