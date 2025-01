Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:40 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,36 Prozent auf 97.902,25 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 98.260,14 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -1,93 Prozent auf 469,36 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 478,57 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um -1,04 Prozent auf 3.621,64 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.659,88 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -0,10 Prozent auf 111,10 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 111,21 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 09:41 steht ein Minus von -1,56 Prozent auf 2,384 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 2,422 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,08 Prozent auf 1,083 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,072 US-Dollar.

Daneben fällt Monero um -0,47 Prozent auf 193,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 194,23 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3636 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,3576 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0156 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Stellar bei 0,4414 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,4520 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0275 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0258 US-Dollar.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -0,47 Prozent auf 42,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 42,69 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der NEO-Kurs um -0,41 Prozent auf 15,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 15,94 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net