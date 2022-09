Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Dienstagmittag entwickeln

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:25 um 0,77 Prozent auf 19.985,65 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 19.832,62 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 125,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (125,90 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ethereum-Kurs um 2,67 Prozent auf 1.664,26 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.620,93 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -1,04 Prozent auf 59,96 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 60,59 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 0,81 Prozent auf 0,3359 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,3332 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,5011 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,5001 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um -0,92 Prozent auf 156,26 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 157,72 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt IOTA am Dienstagmittag hinzu. Um 1,20 Prozent auf 0,2858 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,2825 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Dienstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0031 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0031 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1064 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0442 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0438 US-Dollar.

Nach 47,65 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Dienstagmittag um -0,33 Prozent auf 47,49 US-Dollar gesunken.

Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 1,17 Prozent auf 9,472 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 9,363 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net