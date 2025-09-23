Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Dienstagmittag entwickeln

DAX23.572 +0,2%ESt505.462 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.828 +0,3%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,17 +0,9%Gold3.783 +1,0%
23.09.25 12:43 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Dienstagmittag am Kryptomarkt

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagmittag um 0,26 Prozent auf 113.002,96 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 112.709,48 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 68,5 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:25 auf. Es geht 0,32 Prozent auf 106,20 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 105,86 US-Dollar stand.

Daneben wertet Ethereum um 12:25 ab. Es geht -0,12 Prozent auf 4.196,14 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 4.201,15 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 562,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (567,75 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,852 US-Dollar) geht es um 0,43 Prozent auf 2,864 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich Dash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (21,08 US-Dollar) geht es um 0,29 Prozent auf 21,14 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 293,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (289,46 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,27 Prozent.

Zeitgleich kommt der NEO-Kurs kaum vom Fleck. Nach 6,005 US-Dollar am Vortag, tendiert NEO um 12:25 bei 6,007 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1719 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1713 US-Dollar.

Nach 0,8256 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Dienstagmittag um -0,19 Prozent auf 0,8240 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3685 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,3703 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0021 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0020 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0053 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0053 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com