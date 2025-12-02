DAX23.752 +0,7%Est505.707 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,5%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.248 +1,2%Euro1,1610 ±-0,0%Öl62,88 -0,7%Gold4.198 -0,8%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

02.12.25 12:43 Uhr
Kryptokurse am Dienstagmittag.

Kryptokurse am Dienstagmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:25 stieg der Bitcoin-Kurs um 1,04 Prozent auf 87.199,30 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 86.303,31 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,1 Prozent. Bei einem Kurs von 11,70 EUR beträgt die Performance seit Auflage 26,9 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 78,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (77,64 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,83 Prozent auf 2.822,68 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.799,45 US-Dollar.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 1,08 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:26 auf 528,35 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 522,73 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 2,030 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 2,031 US-Dollar.

Zudem gibt Monero nach. Um 4,29 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:25 auf 388,10 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 405,50 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,3920 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3862 US-Dollar.

Währenddessen wird Stellar bei 0,2357 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2341 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2772 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,2780 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 1,55 Prozent auf 841,35 US-Dollar, nach 828,47 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1364 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1358 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Dienstagmittag hinzu. Um 0,96 Prozent auf 127,96 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 126,75 US-Dollar.

Daneben steigt Avalanche um 1,71 Prozent auf 13,02 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 12,80 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 12,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,09 US-Dollar).

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,347 US-Dollar am Vortag auf 1,371 US-Dollar nach oben (1,74 Prozent).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com