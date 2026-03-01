Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.
Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagvormittag um 1,78 Prozent auf 70.010,41 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 71.281,78 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,3 Prozent auf 9,39 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 1,8 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,66 Prozent auf 55,11 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 56,04 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 2.159,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.203,76 US-Dollar).
Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 455,02 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (456,70 US-Dollar).
Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,463 US-Dollar am Vortag auf 1,455 US-Dollar nach unten (0,57 Prozent).
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 346,73 US-Dollar am Vortag auf 343,58 US-Dollar nach unten (0,91 Prozent).
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2741 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2682 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1671 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1698 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3026 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3044 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,16 Prozent auf 644,44 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 651,97 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Dogecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,0951 US-Dollar) geht es um 0,92 Prozent auf 0,0943 US-Dollar nach unten.
Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Solana-Kurs 0,88 Prozent schwächer bei 89,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 90,00 US-Dollar.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 1,73 Prozent auf 9,502 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,669 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gibt Chainlink am Donnerstagvormittag nach. Um 1,55 Prozent auf 9,080 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,223 US-Dollar.
Daneben wertet Sui um 09:24 ab. Es geht 2,57 Prozent auf 0,9614 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,9867 US-Dollar stand.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
