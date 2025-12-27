Heute im FokusDAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Mercedes-Benz: Millionen-Einigung in der Diesel-Affäre. Aktien von Vestas, Orsted und Co. fallen: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte. Dividenden in DAX und MDAX 2025 leicht rückläufig - Auto-Aktien bremsen, Banken sorgen für Spitzenwerte. EU-Automarkt legt im November weiter zu. Rüstungsaktien wegen Miami-Gipfel im Blick. Governance-Review treibt DroneShield-Kurs an.
